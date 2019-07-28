وزير الدفاع ومستشار الأمن الوطني يبحثان تفعيل الجهد الاستخباري

2019/07/28 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري ،اليوم الأحد، مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، سبل تفعيل الجهد الاستخباري وتقوية عمليات المهمات الخاصة

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