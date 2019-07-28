المطلك يدعو الجهات الحكومية والقضائية الى اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم

2019/07/28 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام للجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ، الجهات الحكومية والقضائية الى اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، وعدم تركهم في السجون من دون أية مسوغات قانونية، مشدداً على اهمية التخفيف من معاناة اسرهم والكشف عن مصير المغيبيين منهم.وذكر المكتب الإعلامي للجبهة” ان المطلك عقد اجتماعا بحضور عدد من ملاكات ببغداد […]

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