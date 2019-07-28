من قلب ملعب كربلاء الدولي .. لقطات ساحرة

2019/07/28 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تواصل كوادر وزارة الشباب والرياضة، في العمل من اجل تهيئة ملعب كربلاء الدولي استعداداً لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا بكرة القدم.

وسيحتضن الملعب،

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