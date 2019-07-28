توجهات كويتية جديدة في العراق .. قنصلية بالنجف واعمار بصلاح الدين

2019/07/28 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بسرعة افتتاح قنصلية لبلاده في محافظة النجف وسط العراق، وكذلك المساهمة في الاعمار في هذه المحافظة وفي محافظ...

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