2019/07/28 | 18:37

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قريباً..



ابرام مذكرة تبادل السجناء بين العراق والأردن

يسعى العراق والأردن الى ابرام مذكرة تبادل السجناء بين البلدين وفق

‏المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان.جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل فاروق امين الشواني في مقر الوزارة

ببغداد، اليوم الاحد، سعادة السفير الاردني ‏منتصر الزعبي والوفد

المرافق له.‏وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون

المشترك ‏بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصلحة الشعبين،

‏اضافة الى توقيع مذكرة تبادل السجناء بين البلدين وفق ‏المعايير

الدولية الخاصة بحقوق الانسان".‏وأكد وزير العدل على" عمق ‏العلاقة التي تربط العراق والأردن وحرص

العراق حكومة ‏وشعباً على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع

‏المجالات"، مشيداً" بمواقف المملكة الأردنية ‏الهاشمية الثابتة

والداعمة للعراق في جميع المحافل العربية ‏والإقليمية والدولية".من جهته اكد السفير الاردني لدى العراق دعم المملكة ‏الاردنية

الهاشمية والمتمثلة بالملك الأردني للعراق في جميع ‏المجالات وبما

يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وخصوصا ‏في المجالات القانونية والتأهيل

والتدريب، اضافة ‏الى تبادل الخبرات بين وزارتي العدل العراقية

والاردنية ‏.

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