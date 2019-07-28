2019/07/28 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي قضي السهيل السعي بافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة، اليوم الاحد، السفير الروسي في العراق ماكسيم.



وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اللقاء تناول اهمية الاستعداد للتوقيع على البرنامج التنفيذي المرتقب وفقاً للاتفاقية السارية بين العراق وروسيا، فيما بحثا موضوعة معادلة الشهادات الاكاديمية والاعتراف بالدرجات والالقاب العلمية بين العراق وروسيا، الى جانب اهمية العمل على إنشاء مراكز بحثية مشتركة تعنى بالبحوث المشتركة فيما بين التدريسيين والباحثين من الجانبين في العديد من المجالات والتخصصات العلمية".وأكد السهيل خلال اللقاء، أن" الوزارة تعمل على تعزيز أسس العلاقة مع الجامعات العالمية المتقدمة وبينها الجامعات الروسية الرصينة"، مشدداً الى" المستجدات في القضايا المتعلقة بالطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الروسية، إضافة الى اهمية تعزيز برنامج الزمالات البحثية للتدريسيين فيما بين البلدين".وبَيّن الشهيل أنّ" الوزارة بصدد افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبإمكان الدارسين الروس الانتفاع من هذا المركز المتخصص".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد بصدد افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد بصدد افتتاح مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).