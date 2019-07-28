الأنصاري يجتمع بعدد من الكادر المتقدم لمناقشة جملة من القضايا المهمة

2019/07/28 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ترأس الأمين العام المساعد لمنظمة بدر رئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الأنصاري ، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بعدد من الكادر المتقدم في بغداد.واستهل الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وشهداء البحرين ، مندداً بإعدام الشابين (علي العرب واحمد الملالي ) الذي أقدمت على إعدامهم السلطات البحرينية […]

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