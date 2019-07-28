الكعبة_تجمعنا .. بعثة الحج العراقية: الانتهاء من تفويج أكثر من 24 ألف حاج برًا

2019/07/28 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث باسم البعثة، حسن فهد الكناني، اليوم الأحد، أن "البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة".وأضاف، أن "منفذ عرعر الحدودي سيتم إغلاقه اليوم على أن يفتتح مجدداً قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج بيت الله الحرام".وأكد الكناني، أن "البعثة نجحت وبشكل كبير جدا بتفويج الحجاج وعدم تسجيل أية حوادث مؤسفة أو معوقات، وذلك بفضل التعاون الكبير الذي أبدته الجهات الساندة، وخاصة الجهات الأمنية والعسكرية وطيران الجيش والحشد الشعبي الأبطال الذين عملوا ليل نهار من أجل تامين هذه الرحلات بالشكل المتكامل".وتابع" كما نثمن تعاون العتبتين الحسينية والعباسية والوقفين الشيعي والسني ومحافظتي كربلاء والأنبار وجميع الجهات الساندة في احتضانهم للحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة في عملية تفويجهم إلى الديار المقدسة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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