عبد الرحيم التوراني - رائحة شحم في الساطور

2019/07/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني وصلت من أقصى المدينة الكبيرة، لتقوم بواجب العزاء، قالت إنها داخت وتعبت حتى وجدت العنوان، من أعوام لم تزر هذا البيت.تجول بعينيها في أركان المكان وتستدرك:- لكن لا شيء تغير فيه سوى فراغه من مولاته الله يرحمها..لا شيء تبدل...تتفحص الوجوه أمامها وتكلم نفسها كالهامسة:- مشاغل ومشاكل الدنيا لا تترك أحدا على حاله، ولا تدع أحدا يعمل ما يرغب ويريد..حاولت الابنة الكبرى للمر......

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