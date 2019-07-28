فرانسيسكو جيلياني - من هو انطونيو غرامشي؟

2019/07/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرانسيسكو_جيلياني إن سيرة القيادي الشيوعي أنطونيو غرامشي (1891-1937)، التي كتبت له بعد وفاته، هي مثال صارخ لحالات تحنيط الفكر السياسي لماركسي ثوري.قلة قليلة تنتقده، بمن في ذلك حتى الإصلاحيين الأكثر يمينية.وفي إيطاليا قامت البيروقراطية الستالينية للحزب الشيوعي الإيطالي، منذ الحرب العالمية الثانية، باستخدام غرامشي لتبرير كل انعطافة يمينية في سياستها، بما في ذلك "التسوية التاريخية"، أي التحالف الذي دخله الحزب الشيوع......

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