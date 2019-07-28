ثورة التصحيح البريطانية

2019/07/28 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل درويش أهي خطوة تصحيح، لانتفاضة الشرائح المنسية والريف الصناعي المهجور قبل ثلاث سنوات التي أجهضتها «المؤسسة» المسيطرة على السياسة في بريطانيا؟ الأسابيع القادمة ستبين ما إذا كان الانقلاب الديمقراطي مجرد تغيير فوقي في الحكومة البريطانية كفورة مؤقتة فجرتها روح التفاؤل التشرشيلية، أم أن هناك خطة لتغيير طريقة التفكير في إدارة البلاد وتصحيح مسار ثورة […]

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