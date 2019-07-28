2019/07/28 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن القبض على 7 متهمين بجرائم سرقة في المحافظة.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت شعبة مكافحة أجرام الرفاعي من القبض على كل من المتهم ( ح .س .ح ) البالغ من العمر 19 عاما، والمتهم ( ع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين بجرائم سرقة في ذي قار وكالة خطوة برس.

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