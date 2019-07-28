"داعش" يلجأ إلى فبركة فيديوهات ضد الحشد بعد عجزه عن المواجهة

2019/07/28 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الأحد، من فيديوهات مفبركة هدفها الاساءة للحشد الشعبي داخل المحافظة، مشيرا إلى أن عجز "داعش" عن المواجهة دفعه إلى اللجوء لتلك الاساليب.وقال الحسيني في تصريح لوكالة "بغداد اليوم" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “قوى الشر ومنها داعش ترى في الحشد الشعبي خطرا ضد ...

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