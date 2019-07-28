مجلس كربلاء: المحافظة مُؤمَّنة بالكامل من قبل الحشد والقوات الأمنية

2019/07/28 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة عقيل المسعودي، الأحد، ان المحافظة لم تسجل اي خرق امني منذ عام 2016، مشيرا إلى أن المحافظة مؤمنة بالكامل من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقال المسعودي في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “محافظة كربلاء المقدسة تعد من المحافظات الاولى في استتباب ...

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