2019/07/28 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت صحيفة بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قدم عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.وأفادت صحيفة “صن” البريطانية، صباح اليوم، الأحد، بأن فريق ريال مدريد عرض على نظيره الإنجليزي، مانشستر يونايتد، 150 مليون استرليني (167 مليون دولار)، للتعاقد مع بوغبا، الذي أعلن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يقدم 150 مليون استرليني لضم بول بوغبا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يقدم 150 مليون استرليني لضم بول بوغبا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يقدم 150 مليون استرليني لضم بول بوغبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).