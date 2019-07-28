2019/07/28 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو… طيران التحالف ينفذ ضربة جوية على مضافات داعش في كركوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو… طيران التحالف ينفذ ضربة جوية على مضافات داعش في كركوك وكالة خطوة برس.

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