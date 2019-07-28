مجلس البصرة يعترض على زيارة وزيرين للمحافظة

2019/07/28 | 18:54

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بغداد:سومر نيوز

انتقد مجلس محافظة البصرة، الاحد، زيارة وزيري الدفاع والنقل الى المحافظة التي جرت أمس السبت، دون علم الح...

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