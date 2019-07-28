2019/07/28 | 18:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس البصرة يعترض على زيارة وزيرين للمحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
انتقد مجلس محافظة البصرة، الاحد، زيارة وزيري الدفاع والنقل الى المحافظة التي جرت أمس السبت، دون علم الح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس البصرة يعترض على زيارة وزيرين للمحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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