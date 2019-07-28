التخطيط: 60% من العراقيين نشطين اقتصادياً

2019/07/28 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأحد، عن وصول نسبة العراقيين النشطين اقتصادياً الى 60%.

وقال الدليمي، في بيان تلقت “كلكامش برس”، إن “الوزارة تسعى في خطتها التنموية الخمسية ورؤيتها لعراق 2030، إلى دعم المشاريع الشبابية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أن “بذلك اقتراب نسبة السكان النشطين اقتصادياً إلى 60%”.

واشار الى أن “العراق اقترب بهذه النسبة السكانية من الدخول في الهبة الديموغرافية”، مشيداً بـ “الخطط التي مضت الوزارة في تحقيقها مع الجهات الوطنية والدولية لتوفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفي مقدمتها جهود الوزارة في تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص”.

وشارك في الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، والمدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFBA) لؤي شبانة، وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق، وعدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والأساتذة والخبراء.

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