2019/07/28 | 18:54

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منتخب اليمن يصل العراق استعدادا لبطولة غرب آسيا

بغداد/..وصلت بعثة المنتخب اليمني إلى مطار النجف الدولي، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها العراق.

وستتوجه البعثة اليمنية بشكل مباشر لمدينة كربلاء، حيث تقام مبارياتهم في البطولة، التي تقام في الفترة من 30 يوليو/ تموز الجاري، حتى 14 أغسطس / آب المقبل.

ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين ولبنان وسوريا التي تقام منافساتها على ستاد كربلاء الدولي.

وفيما يلي أسماء بعثة المنتخب:

الجهاز الفني: محمد حيدان (مدير المنتخب) – سامي النعاش (مدرب المنتخب) أحمد علي قاسم (مساعد المدرب)- معاذ عبدالخالق (مدرب الحراس)- عبدالرقيب العديني (إداري)- محمد الخميسي (المنسق الإعلامي)- د.مصلح سلمان (طبيب)- وائل قيراط (أخصائي العلاج الطبيعي).

قائمة اللاعبين: سالم عوض- سالم الهارش- محمد إبراهيم عياش- أحمد الصادق- محمد فؤاد- مدير عبدربه- عبدالعزيز الجماعي- محمد مهيوب- علاء نعمان- محمد بارويس- ناصر محمدوه- مفيد جمال- محمد بقشان- أحمد سعيد- عماد منصور- محمد المداري- مناف سعيد- علي حفيظ- أحمد السروي- عبدالواسع المطري- عمر الداحي- محسن قراوي- أحمد ماهر.

الجدير بالذكر أن منتخب اليمن سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف مساء، بتوقيت العراق.

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