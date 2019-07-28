ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟

2019/07/28 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس بالنسبة لعصير الطماطم وفائدته للجسم، مشيرين إلى أن تناوله يوميا يدعم الصحة.ما هي خصائص عصير الطماطم؟ يمنع الإصابة بالسرطان- لم يفكر الكثيرون لماذا الطماطم حمراء اللون.الطماطم حمراء اللون بسبب صبغة الليكوبين التي تعتبر أقوى مادة مضادة للأكسدة […]

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