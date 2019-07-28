2019/07/28 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: puJ4oCOB_6Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواقع الصحي | مسيرة تدهور نحو المجهول وقوانين نيابية لم ترق للتشريع) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواقع الصحي | مسيرة تدهور نحو المجهول وقوانين نيابية لم ترق للتشريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).