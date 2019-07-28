رئاسة أركان الجيش تؤكد أهمية اعتماد السياقات والضوابط العسكرية لشغل المناصب القيادية

2019/07/28 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي على أهمية السياقات والضوابط العسكرية لشغل المناصب القيادية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان” ان الغانمي ترأس المؤتمر الخاص بالعمليات في معاونية الإدارة بحضور معاوني رئيس أركان الجيش للعمليات والتدريب والإدارة والميرة والمفتش العسكري, وقادة الصنوف والأسلحة, ومدراء المديريات والضباط أمناء السر في رئاسة أركان الجيش .[…]

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