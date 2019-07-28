أعلان مهم من محافظة بغداد بشأن تعيينات التربية

2019/07/28 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاحد، تحديد موعد اعلان نتائج تعيينات وزارة التربية.

وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في مجلس المحافظة، ببيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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