مجلس كربلاء: محافظتنا تعتبر الاولى من بين المحافظات في استتباب الامن

2019/07/28 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي،اليوم الأحد، ان المحافظة لم تسجل اي خرق امني منذ عام 2016، مشيرا إلى

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