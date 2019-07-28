مشاكل جلدية وجنسية.. 6 أسباب كي لا تضع اللابتوب على حضنك

2019/07/28 | 19:02

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يؤثر بقاء الكمبيوتر المحمول على الساقين لفترات طويلة على عدد الحيوانات المنوية للذكور وإنتاج البويضات للإناث

منح تشارلز باباج البشرية أفضل هدية ممكنة من خلال اختراع جهاز الكمبيوتر، لكن من الملاحظ أن الكثيرين اعتادوا على احتضانه حرفياً عبر وضعه على الساقين لساعات دون انتباه.

يعد وضع جهاز الكمبيوتر المحمول على السيقان أثناء إنجاز المهام أو حتى أثناء اللعب ومشاهدة الأفلام من العادات السيئة التي يجب أن تمتنع عنها، لأنها تسبب الضرر لجسدك؛ بداية من التلون السطحي للجلد، وحتى مشاكل الخصوبة المحتملة.

1- الإضرار بالخصوبةيؤثر بقاء الكمبيوتر المحمول على الساقين لفترات طويلة من الزمن على القدرات الإنجابية، ويمكن أن يشكل مخاطر على عدد الحيوانات المنوية للذكور وإنتاج البويضات للإناث.

في دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للطب التناسلي، وجدت أن وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على القدمين يؤثر على الخصوبة.



وتقول الدكتورة جيسي إن ميلز، الأستاذة الإكلينيكية المساعدة لجراحة المسالك البولية ومديرة عيادة الرجال في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: «لدى الذكور خصيتان خارج أجسادهم، لأنهما ترغبان في أن تكونا أكثر برودة بدرجتين على الأقل من بقية الجسم، وأي شيء يؤثر على درجة حرارتهما يمكن أن يؤثر على الخصوبة» .

هناك علاقة واضحة وعكسية بين تعرض الخصيتين المنتظم للحرارة وعدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وجودتها.

ووضع الحاسوب بالقرب من الخصيتين يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتهما مما قد يتسبب في حدوث العقم.

2- الإصابة بالسرطانوجد باحثون سويسريون من مستشفى جامعة بازل أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الساخنة تؤدي إلى تلف الجلد، وأن الأشعة الكهرومغناطيسية يمكن أن تغير المعلومات الوراثية وتسبب سرطان الجلد.

تم دعم هذا الادعاء من قبل طبيب الأمراض الجلدية أنتوني ج.



مانشيني، الذي قال إن التهاب الجلد بشكل مطول بسبب أجهزة اللابتوب الساخنة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية الجلدي، وهو أكثر عدوانية من الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد.

ولأن العديد من الأشخاص يحملون أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالقرب من أعضائهم التناسلية، فإنهم سيكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخصية والمبيض.

3- آلام الرقبة والظهرلا تستخدم الكمبيوتر المحمول في هذه الوضعية لأنها تسبب أضراراًرؤ بالغة بالعمود الفقري، بل ضعه على مكتب واختر كرسياً مناسباً لتبقى في وضع مستقيم.

يساعد الاسترخاء المنتظم على منع التصلب الذي قد تشعر به بعد قضاء الكثير من الوقت في التحديق على الشاشة وأنت تضع اللابتوب على ساقيك.

4- تغيير في أنماط النوممن المعروف أن الضوء الاصطناعي المتدفق من شاشة الكمبيوتر المحمول يقمع إنتاج الميلاتونين في الجسم.

والميلاتونين هرمون يرتبط بالقدرة على النوم، حيث يساعد ارتفاعه في الجسم على النوم، وذلك من خلال مساعدة الجسم على تمييز الليل وربطه بالاسترخاء والنوم.

إذا كنت تعاني من الأرق لفترات أطول من الوقت، يمكنك تبديل عادة استعمال الكمبيوتر المحمول قبل النوم بقراءة كتاب أو مجلة لفترة من الوقت حتى تغفو في النوم

5- مشاكل في الحمليؤثر الاستخدام طويل الأمد للكمبيوتر المحمول على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب، إذ يؤخر من إنتاج البويضات ويجعل من الصعب عليها الحمل.

وبالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يستخدمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة في اتصال وثيق مع الجسم، فهن أكثر عرضة للإصابة بضعف في صحة النسل نتيجة التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية.

6- حروق جلديةوجد الأطباء أن وضع أجهزة اللابتوب على الأرجل لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى حالة مزعجة وغير مألوفة تسمى متلازمة الجلد المحمص، وهي ناتجة عن التعرض الطويل للحرارة.

وقد تتطور هذه الحالة اعتماداً على مدة استخدام الكمبيوتر المحمول، ومدى ارتفاع درجة حرارة السطح السفلي للجهاز

وعلى الرغم من أن هذه الحالة غير ضارة بشكل عام ولا تؤدي عادة إلى حرق البشرة بشكل عميق، لكنها قد تحول لون البشرة إلى درجة داكنة.

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