مقتل أربعة إرهابيين بقصف جوي استهدف نفقاً لداعش غربي الأنبار

2019/07/28 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الأنبار… أفاد القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم “داعش” بقصف جوي استهدف نفقاً سرياً للتنظيم غربي الأنبار.وقال العبيدي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “طيران الجيش قصف نفقاً سرياً لعناصر عصابات داعش الإجرامية في منطقة المدهم عمق الصحراء 90 كم […]

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