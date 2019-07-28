ساعة الياسري تدق لوقف نزيف التعاطي.. وزير الداخلية يعفي مدير قسم المخدراتفور وصوله الى البصرة.. ماذا قال له رشيد فليح..؟

2019/07/28 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، باعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات من منصبه في البصرة فور وصوله الى المحافظة .وذكر بيان لمكتب الياسري تابعته “يس عراق”، أن وزير الداخلية وجه بإعفاء مدير قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البصرة من منصبه.في غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد […]

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