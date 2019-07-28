2019/07/28 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر ايراني في زرباطية.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تم إلقاء القبض على مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة (ترياك) بوزن (28غم) كان يروم إدخالها إلى البلاد”.واضافت “إذ تم ضبط المسافر من قبل مفرزة مكافحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية وكالة خطوة برس.

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