موسكو تحث طهران على التراجع عن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي

2019/07/28 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، طهران على العدول عن خططها اتخاذ خطوة ثالثة ضمن خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، والتي تبنتها ردا على ما تصفه بعدم ضمان مصالحها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها للعقوبات على طهران.وقال ريابكوف في تصريحات صحفية من فيينا، على هامش اجتماعات نواب وزراء

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