2019/07/28 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xz5ThGS_91I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الداخلية تعفي مدير مكافحة المخدرات وتوضح مستجدات زيارتها الى البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الداخلية تعفي مدير مكافحة المخدرات وتوضح مستجدات زيارتها الى البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).