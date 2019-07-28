2019/07/28 | 19:08

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الصالحي :الانتخابات لن تتم في المحافظة قبل تدقيـق سجـل الناخبيـن

الاحد

28

تموز

2019 :

06:57 pm

27

حذرت كتلة المكون التركماني من عدم قيام المفوضية بتدقيق السجل

الناخبين قبل اجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ، مهددة

باتخاذ موقف اخر بخلاف ذلك رئيس الكتلة ارشد الصالحي اشار الى ان تعديل قانون الانتخابات المحلية

الجديد إلزام المفوضية بالتدقيق في سجل الناخبين حال مصادقة

رئيس الجمهورية ، والتمييز بين البطاقة التموينية ، وبطاقة الاحوال

المدنية لمن هم من سكنة كركوك للمضي الى اجراء الانتخابات ، مبينا ان

عدم تدقيق السجلات معناه عدم المشاركة في الانتخابات ، لان التدقيق

يثبت ان الناخب من اهالي كركوك فعلا أم جاء من غير محافظة.

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