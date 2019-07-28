2019/07/28 | 19:08

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نائب: الاعتراضات على قانون انتخابات المجالس المحلية تتعلق بهذا الامر حصـرا

الاحد

28

تموز

2019 :

06:54 pm

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اكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر ان الاعتراضات الشعبية

والمدنية على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، تتعلق حصرا

بالقاسم الانتخابي واحد فاصلة تسعة لنظام سانت ليغو . خدر اشار الى أن هذه الاعتراضات تواجه بإشكالية لان تعديل القانون

أصبح نافذا منذ تأريخ مصادقة مجلس النواب بالتصويت عليه ، مبينا

ان عملية تحديث وتدقيق سجل الناخبين ستجري فقط في محافظة كركوك

.



واضاف ان التعديلات الأخرى ليست محل جدل ، حيث مضت المفوضية في

عملية اجراء الانتخابات بموعدها المقرر في نيسان من العام المقبل

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