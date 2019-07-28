“مقرب” من امريكا: احد اشهر فنادق العراق تحت سيطرة حزب الله.. وهذا مايحدث فيه

2019/07/28 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي المقرب من الإدارة الأميركية انتفاض قنبر، اليوم السبت، عن “سيطرة” حزب الله اللبناني على احد اشهر الفناق في العراق.

وقال قنبر، “وفق معلومات مؤكدة، فان فندق بابل وسط العاصمة العراقية بغداد، هو من اهم الاماكن التي تتم فيه صفقات الفساد، ويقع تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وبالخصوص من قبل الشيخ محمد كوثراني مسؤول تسليح الميليشيات ومسؤول الملف العراقي داخل حزب الله)”.

وأضاف قنبر الذي يقدم نفسه كمقرب من الإدارة الأميركية “فندق بابل تتواجد فيه شركات أمريكية وأجنبية، وحزب الله يتعامل مع هذا الشركات من أجل اتمام صفقات الفساد التجارية، خصوصا، التي تتعلق بمشاريع كبيرة وعملاقة”.



وفق قوله.

وتابع قنبر انه “بامكان الجهات الرقابية العراقية، وضع هذا الفندق تحت المراقبة، لتعرف ما يجري من داخله من صفقات واجتماعات، من قبل حزب الله اللبناني والميلشيات العراقية المدعومة من قبله”.

وتعتبر جميع الفنادق في العاصمة العراقية بغداد تابعة للقطاع المختلط العام والخاص باستثناء فندق الرشيد التابع للدولة والفنادق المعنية هي الرشيد الواقع داخل المنطقة الخضراء (التي تضم مبان الحكومة ومقار سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا) والمنصور وفلسطين والشيراتون وفندق بغداد، إضافة إلى فندق بابل.

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