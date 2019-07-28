2019/07/28 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، تخصيص قطع أراض إضافية لبناء المدارس في أطراف العاصمة و مدينة الصدر.

وشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسب الكعبي بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، على "ضرورة مضاعفة الجهود في استئناف العمل بالمشاريع الخدمية المتلكئة في جميع أنحاء العاصمة سيما مدينة الصدر التي تواجه الإهمال منذ فترة ليست بالقليلة ، فيما نوه على وجوب إشراف ومتابعة الجهات المختصة " العليا " على المشاريع " المنفذة " للوصول الى مرحلة الإنجاز خلال مدة قصيرة ومحددة".جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا نيابيا تنفيذيا في مكتبه مع محافظ بغداد فلاح الجزائري وامين العاصمة ذكرى علوش ، بحضور عدد من النواب من مختلف اللجان النيابية "شيماء التميمي ، علاء الربيعي ، جواد حمدان ، علي الحميداوي ، امجد العقابي" ، لبحث الواقع الخدمي في العاصمة سيما في أطراف بغداد و مدينة الصدر ، والوقوف على أبرز التحديات الموجودة ووضع الحلول".واتفق المجتمعون على "جملة قضايا بينها جدولة تنفيذ جميع المشاريع المخطط لها وفق تخصيصات الموازنة والمتوقفة والمتعلقة في " تأهيل المدارس وإكساء الطرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصافي ، وزيادة الآليات التخصصية الخاصة بنظافة المدن وغيرها من الأمور و المشروعات المهمة المطروحة خلال الاجتماع".كما جرى ا"لاتفاق على تخصيص قطع أراضي إضافية و التابعة لأمانة بغداد لبناء المدارس في مدينة الصدر والأطراف"، متعهدا "بزيادة التخصيصات اللازمة في موازنة ٢٠٢٠ المقبلة لبناء واستكمال المشاريع ذات الطابع الخدمي".



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