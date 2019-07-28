العراق يرفض حاضنة ( الخدج ) الأمريكي

2019/07/28 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.كمال حسين العبيدي… اتخذ مجلس النواب الأمريكي قرارا ( قبل أيام ) تحت عنوان ( حماية العراق من زعزعة الأمن والاستقرار من الإطراف الأجنبية H.R409 ) ، وبموجب هذا القرار ( آحادي الجانب ) ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها باتخاذ إجراءات رادعة بحق الأشخاص والجهات التي تعمل لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق […]

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