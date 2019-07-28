الوطني الكردستاني: كركوك في خطر.. داعش أصبح على الأبواب

2019/07/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق دعا مسؤول تنظيمات #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، #هدايت_طاهر، اليوم الأحد، لإيجاد حلاً سريعاً للخروقات الأمنية المتكررة في قضاء #داقوق جنوبي #كركوك.طاهر قال لـ”الحل العراق” إن «داعش بات يشكل […]

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