كمرك طريبيل يحقق ايراداً مالياً يتجاوز المليار دينار خلال يوم واحد

2019/07/28 | 19:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عدم مسؤوليتها عن ما يعرف بالسيارات "المعلاية" وهي السيارات دون الموديل والمستوردة الى العراق بطرق غير رسمية .

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الأحد، مساهمة الشرطة بحل 15 مشكلة عشائرية، خلال العام الجاري 2019.

وقال فيصل العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المشاكل العشائرية موجودة في كل المحافظات ل

بغداد اليوم _ بغداد

اقترحت منظمة "أليف" الفرنسية، اليوم الأحد، إعادة إعمار عدد من المواقع التراثية والدينية في البلاد.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الوزير عبد الأمير الحمداني، التقى

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