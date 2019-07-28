السعودية تعلن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان

2019/07/28 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتوفي، الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السسعودي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

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