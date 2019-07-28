مدارس في مدينة الصدر وأطراف بغداد.. حزمة مشاريع خدمية على طاولة النقاش

2019/07/28 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأحد، تخصيص قطع أراضِ لبناء المدارس في مدينة الصدر وأطراف العاصمة بغداد.

وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعا نيابيا تنفيذيا في مكتبه اليوم، مع محافظ بغداد فلاح الجزائري وأمين العاصمة ذكرى علوش، بحضور عدد من النواب من مختلف اللجان النيابية شيماء التميمي ، علاء الربيعي ، جواد حمدان ، علي الحميداوي ، امجد العقابي، لبحث الواقع الخدمي في العاصمة سيما في أطراف بغداد و مدينة الصدر ، والوقوف على أبرز التحديات الموجودة ووضع الحلول”.

وأضاف البيان أن “المجتمعين اتفقوا على جملة قضايا بينها جدولة تنفيذ جميع المشاريع المخطط لها وفق تخصيصات الموازنة والمتوقفة والمتعلقة في تأهيل المدارس وإكساء الطرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصافي، وزيادة الآليات التخصصية الخاصة بنظافة المدن وغيرها من الأمور و المشروعات المهمة المطروحة خلال الاجتماع”.

ولفت البيان إلى أنه “جرى الاتفاق على تخصيص قطع أراضي إضافية و التابعة لأمانة بغداد لبناء المدارس في مدينة الصدر والأطراف”، متعهداً بـ “زيادة التخصيصات اللازمة في موازنة ٢٠٢٠ المقبلة لبناء واستكمال المشاريع ذات الطابع الخدمي”.

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