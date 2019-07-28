معامل العلف في كربلاء تنتج 5500 طن من اعلاف الدواجن في المحافظة

2019/07/28 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن إنتاج 5500 طن من أعلاف الدواجن من خلال ثلاثة معامل عاملة في محافظة كربلاء.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان، إن "ثلاثة معامل للأعلاف في محافظة كربلاء المقدسة أنتجت خلال الفترة من منتصف شهر حزيران الى منتصف تموز الجاري (5500) طن من الأعلاف".

واضاف، "انتج معمل علف الواحة لإنتاج البلت الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية(30) طن/ساعة أنتج (3250) طن، فيما أنتج معمل علف الحافظ الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية (10) طن/ساعة أنتج(1250) طن، فيما انتج معمل علف السعود للدواجن الذي يقع في ناحية الحسينية والذي تبلغ طاقته الانتاجية 8 طن/ساعة انتج (1000) طن".

واوضح البيان، ان "معمل كربلاء للعلف الحيواني الذي تبلغ طاقته الانتاجية(9.5) طن /ساعة ،وكذلك معمل علف الهندية الذي تبلغ طاقته الانتاجية (5) طن/ ساعة متوقفان عن العمل بسبب وجود اعمال ترميم وصيانة فيهما".



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