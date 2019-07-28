2019/07/28 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية نجاحها بتفويج جميع حجاج البر إلى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوما من عملية التفويج.وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم الأحد، ان “البعثة استكملت، اليوم، عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم (24247) الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج تنتهي من تفويج أكثر من 24 الف حاج برا بنجاح كبير ودون تسجيل حوادث أو معوقات النعيم نيوز.

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