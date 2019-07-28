2019/07/28 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ احمد عبد الصاحب كريم/..منذ سنين طوال و نحن نسمع و نشاهد الحروب التجارية الكبيرة بين الدول العظمى حول مستوى الصادرات و المبيعات و مقدار الرسوم الجمركية و الضريبة المستقطعة بين امريكا و اليابان و بين الاتحاد الاوربي تارة اخرى و لكن عند نهاية تسعينيات القرن المنصرم دخل الى ساحة الصراع عملاق اخر بدء …

التدوينة الحرب الاقتصادية بين العملاقين امريكا و الصين بسبب الخوف من تقنية الجيل الخامس (5 G) ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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