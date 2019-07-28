رفض سياسي وشعبي لـ«إخراج» القوات الأمريكية من العراق

2019/07/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي #مثال_الالوسي، اليوم الأحد، على وجود رفض سياسي وشعبي كبير لإخراج #القوات_الأمريكية من #العراق، فيما حذر من خطورة الانسحاب الأمريكي من البلاد.الالوسي، قال […]

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