2019/07/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ex88cUO8O60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامر الخزاعي : شخص جاء للمصالحة ثم شاهدته بعد مدة في ساحات الاعتصام .. فمن هو ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامر الخزاعي : شخص جاء للمصالحة ثم شاهدته بعد مدة في ساحات الاعتصام .. فمن هو ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).