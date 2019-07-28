2019/07/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nn7wnZkp7mg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "نشرة السادسة " تقديم لينا فائق من العراقية IMN يوم 28-07-2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "نشرة السادسة " تقديم لينا فائق من العراقية IMN يوم 28-07-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).