2019/07/28 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل كوادر وزارة الشباب والرياضة، في العمل من اجل تهيئة ملعب كربلاء الدولي استعداداً لبطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا بكرة القدم.وسيحتضن الملعب، مباريات المجموعة الاولى التي تضم منتخبات العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين.وستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يواجه اسود الرافدين منتخب لبنان في افتتاح البطولة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملعب كربلاء الدولي بحلته الجديدة قبل احتضان بطولة غرب اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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