بعثة الحج: الانتهاء من تفويج اكثر من 24 الف حاج عبر معبر عرعر الحدودي

2019/07/28 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية ،اليوم الاحد، نجاحها بتفويج جميع حجاج البر إلى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوما من عملية التفويج

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