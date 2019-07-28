2019/07/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس سعد عاصم الجنابي، رجل الاعمال الشهير والمحاط بعشرات ملفات الفساد نظرا لسيطرته على اغلب عقود الدولة والشركات العاملة في البلد، اتجه الان بعد ان اقتربت نهايته الى الاستحواذ على الاعمال التجارية في فنادق بغداد (فلسطين وعشتار والمنصور)، ووضع نصب عينه المطاعم والنوادي الليلة فيها.وبحسب تقارير صحفية اطلعت “خطوة برس” عليها، فان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمساعدة رجل حزب الله في العراق… ما هي خطة سعد الجنابي لفرض قبضته على فنادق بغداد؟ وكالة خطوة برس.

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