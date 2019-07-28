رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي أمير دولة الكويت

2019/07/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

وفي مستهلِّ اللقاء نقل الحلبوسي تحيات رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي الشعب إلى دولة الكويت حكومةً وشعبًا، مبديا حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة.وثمَّن رئيس مجلس النواب مواقف الكويت وسمو الأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين، مؤكدا ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار التي تدعم الحكومة العراقية لتلبية حاجات المواطن.

وأضاف قائلا: نحن جئنا إلى دولة الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة؛ لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي، ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة، داعيًا إلى تشكيل لجان مشتركة لدراستها والبدء بتنفيذها.

وقدَّم السيد الأمين العام لمجلس الوزراء والمحافظون عرضا للمشاريع التي تحتاجها المحافظات، منها ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية، ولا سيما المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبه قال سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إننا مستعدون دائما لمساعدة العراق والوقوف معه، وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها، متمنيا للعراق حكومة وشعبا المزيد من الاستقرار والتقدم.

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