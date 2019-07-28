2019/07/28 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توفي الأمير بندر بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن سن ناهز 95 عاما.ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق ملك السعودية وكالة خطوة برس.

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